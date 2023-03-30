اليوم السابع
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سعر الدولار الآن فى مصر

الخميس، 30 مارس 2023 02:19 م
سعر الدولار الآن فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.
 
 

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