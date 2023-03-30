زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب البحر الأبيض المتوسط

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر فى البحر الأبيض المتوسط، وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن الزلزال وقع على عمق 6.57 كيلومتر.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركى، هالوك إيدوغان، من أن صدع شمال مرمرة، الذى يمر عبر بحر مرمرة، لديه القدرة على إحداث زلزال عنيف بقوة 7 ريختر سيؤثر على مرمرة بأكملها و7 مقاطعات أخرى.

وقال إيدوغان، إن 50 منطقة حول بحر مرمرة خاصة اسطنبول، مهددة بسبب الزلزال، مشيرا إلى أن معدل التأثير على المنطقة بلغ 50 في المائة بين عامي 2016 و 2030 وهو مرتفع للغاية.

وتابع إيدوغان: “بقدر ما تتعرض اسطنبول لخطر الزلزال، فهي في نفس الوضع في تيكيرداج، في تشاناكالي، في باليكسير، في شواطئ بورصة، في يالوفا، في كوجالي. لذلك، نحن نتحدث عن مرمرة. وهناك احتمالية وقوع زلزال قوي”.

وأكد إيدوغان، أن بحر مرمرة ومحيطه منطقة لم تكن بعيدة عن الزلازل منذ قرون: “صدع شمال مرمرة الذي يمر عبر بحر مرمرة، لديه القدرة على إحداث زلزال سيؤثر على مرمرة بأكملها.