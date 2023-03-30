اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تعتزم فتح خدمة جوية مع الجزائر وميانمار وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى

الخميس، 30 مارس 2023 04:11 م
روسيا تعتزم فتح خدمة جوية مع الجزائر وميانمار وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى الخطوط الروسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى الروسى، ألكسندر نيرادكو، اليوم /الخميس/، إن روسيا قد تفتح خدمة جوية مع ميانمار ومنغوليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والجزائر وعدد من الدول الأخرى هذا العام.

وأضاف نيرادكو- في مناقشات في البرلمان الروسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أن افتتاح الخطوط الجوية مع ميانمار واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية هذا العام قيد التطوير، وتدرس الخطوط الجوية الروسية إمكانية بدء رحلات جوية إلى دول إفريقية مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا والجزائر وتونس ودول أخرى".


وأشار إلى أن شركات النقل الجوي الروسية تطير حاليًا إلى 34 دولة.


الخطوط الروسية

روسيا

الجزائر

السعودية

ميانمار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة