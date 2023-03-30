ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان وزارة الدفاع القول إن "أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء الروسية، نفذت عملية إطلاق المركبة الفضائية Soyuz-2.1v light- مع قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية من محطة الفضاء التجريبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (Plesetsk cosmodrome) في منطقة أرخانغيلسك".

ويعد هذا الإطلاق السادس لمركبة إطلاق فضائية روسية هذا العام، والثانية من قاعدة بليسيتسك الفضائية.