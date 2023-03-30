اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 07:30 ص
أكرم القصاص
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روسيا تؤكد دعمها جهود وكالة الطاقة الذرية لحماية سلامة محطة زابوروجيا

الخميس، 30 مارس 2023 07:00 ص
روسيا تؤكد دعمها جهود وكالة الطاقة الذرية لحماية سلامة محطة زابوروجيا حرب روسيا وأوكرانيا
أ ش أ

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أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، دعم موسكو لجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي؛ لحماية محطة زابوروجيا من قصف القوات القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوليانوف ترحيب روسيا ودعمها جهود جروسي الهادفة إلى حماية الأمن في محطة زابوروجيا الكهروذرية. والتى يجب أن تكون محمية من أي هجوم".

وكان مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، قد أكد - في وقت سابق - أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكد خلال زيارته اليوم إلى محطة زابوروجيا من عدم وجود أي أسلحة هجومية فيها ولا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك.


روسيا

زابوروجيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

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