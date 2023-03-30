اليوم السابع
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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

الخميس، 30 مارس 2023 07:50 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

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هنَّأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجالَ القوات المسلحة البواسل، والشعبَ المصرى العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
 
 

قضايا الدولة

العاشر من رمضان

وزير الدفاع

حرب اكتوبر



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