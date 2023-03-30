خيط الجريمة.. الخلافات الأسرية وراء قتل زوج لزوجته وابنهما فى المطرية

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت الخلافات الأسرية فريق نيابة شرق القاهرة، لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل وابنها داخل شقة بمنطقة المطرية بعد إخطار الأهالى رجال المباحث بقسم شرطة المطرية اكتشافهم رائحة كريهة داخل إحدى الشقق السكنية في العقار محل البلاغ، وبتتبعهم الرائحة تبين وجود جثتين لربة منزل وطفل صغير وبهما طعنات متفرقة في جسدهما.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثتين داخل شقتهما بنطاق دائرة القسم وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين وجود جثة ربة منزل تدعي "دينا" ٢٢سنة، وابنها "سيد" يبلغ من العمر ٤ سنوات، بطعنات متفرقة في انحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ثم قام بالهرب بعد ارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

فتحت النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليهم وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاتهم، كما أمرت رجال المباحث بسرعة ضبط احضار المتهم لاستكمال التحقيقات.