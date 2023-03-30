خدمات تقدمها مراكز خدمة العملاء بـ"مياه سوهاج" خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واحده من الشركات التى تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة والإضافية وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير أسم المتعاقد وخدمة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى

- اليوم السابع يقدم للقارئ أهم الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية":

1 – شحن عدادات المياه.

2 – فصل وإضافة وحدات سكنية.

3 – استخراج شهادات بيان مياه وصرف.

4 – استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

5 – إبرام تعاقدات جديدة.

6 – فحص العدادات العاطلة.

7 – تنازل عن ملكية العداد.

8 – بيع قطع موفرة للمياه.