اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 01:15 م
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حجز تاجر ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة 24 ساعة للتحريات

الخميس، 30 مارس 2023 01:04 م
حجز تاجر ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة 24 ساعة للتحريات ألعاب نارية - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حجز تاجر ، 24 ساعة على ذمة التحريات ، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها في منطقة الجمالية ، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة. 
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت أكثر من مليون صاروخ مختلف الأحجام بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
 
 
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر بحوزته على 40 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية حوالى 1,200,000 مليون ومائتان ألف قطعة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجـــام وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

الخارجين عن القانون



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