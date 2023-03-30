وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي - في بيان له اليوم /الخميس/ - أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وقبلي ألقت القبض على 8 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.



وأضاف أنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس والمهدية وسيدي بوزيد من إلقاء القبض على 11 فردا من بينهم 2 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بصدد التحضير للمشاركة في عمليات إبحار خلسة باتجاه إيطاليا.



وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها، تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على شخصين أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.



وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.