تنفيذ أول منطقة للابتكار و ريادة الأعمال فى مقر وزارة الداخلية السابق

كتبت أسماء أمين

تشمل خطة تطوير مقر وزاره الداخليه السابق إلى تنفيذ أول منطقة معنية بالابتكار و ريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرع لإحدى الجامعات الفرنسية (جامعة ايباج لإدارة الأعمال)، ومركز عالمي لخدمات التعهيد، وفندق. وقد تم وضع رؤية وخطة التطوير استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراها صندوق مصر السيادى لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال المجمع، وذلك قبل البدء في عملية طرح المشروع.

وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه مصري من قبل شركة ايه لتطوير المشروعات العقارية لتطوير المجمع وتأجيره، وسيتم تطوير المجمع وفقاً لرؤية الصندوق لتحويله إلى منطقة إبتكار متعددة الاستخدامات مُعتمد على أعلى معايير الإستدامة من خلال الحصول على شهادة اللييدوتوفير مساحات خضراء في قلب القاهرة الخديوية التاريخية، وينقسم المشروع إلى عدة مراحل، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى نهاية هذا العام 2023.

ويعتمد نموذج الشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة ايه لتطوير المشروعات العقارية على قيام صندوق مصر السيادي بتأجير مجمع مقر وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة مقابل الحصول على ايجار ثابت وحصة من ايرادات المشروع

وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي، تؤسس جامعة ايباج الفرنسية لإدارة الأعمال أول فرع لها في مصر وتعد بذلك المقدم الرئيسي لمكون الخدمات التعليمية داخل المجمع. ويقدم المجمع بكل مكوناته خدمات متكاملة للطلاب ورواد الأعمال ليصبح وجهة جاذبة للشباب في منطقة وسط البلد مما سوف يساهم في جذب السائحين الشباب من مختلف أنحاء العالم للتمتع بجمال وسحر المدينة القديمة خاصة مع وجود فندق 3 نجوم وشقق فندقية داخل المجمع يُدار من قبل إحدى السلاسل العالمية لتوفير خدمات الإقامة بأسعار معقولة وجودة عالية، فضلاً عن توافر الخدمات التجارية اللازمة.

يعد إحياء منطقة وسط البلد القديمة من أولويات الدولة التى يسعى صندوق مصر السيادي إلى تحقيقها من خلال إعادة استخدام أصول الدولة المنقولة إليه.

ويساهم هذا المشروع في خدمة رواد الأعمال و المبتكرين و يعمل على جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط البلد وهم الشباب مما سوف يساهم في تنمية قطاع الشركات الناشئة و قطاع السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وإبراز تنوع الاقتصاد المصري بشكل عام.

ويقع مجمع وزارة الداخلية السابق في قلب وسط القاهرة ويتكون من 7 مبان بمساحة بناء تبلغ نحو 39895 متر مربع.