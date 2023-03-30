تغذية ماكينات الصرف الآلى بالعملات النقدية لتيسير صرف المعاشات

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات شهر مارس الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ كذلك تغذية ماكينات الصرف الآلى بالعملات لتيسير واستمرار صرف المعاشات لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد .

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب أخر تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التي تعاني منها غالبية دول العالم لتؤكد مدى حرص الدولة على تحسين المعيشة لهذه الفئات، ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة "بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل.

وقالت "القباج" إن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة "والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.