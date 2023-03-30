تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية بعد ضبط 37 قطعة فى أسيوط

كتب إيهاب المهندس _أحمد إسماعيل

في ضربة أمنية للخارجين علي القانون، نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في ضبط 37 سلاح ناري بدائرة قسمى شرطة "أول وثان أسيوط"، في حملات أمنية مكبرة.

وشملت القطع المضبوطة (8 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش – 18 فرد محلى – 3 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 33 متهما.

ويواجه حائزي الأسلحة النارية عقوبات رادعة ، طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، ونص علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.