تعرف على شروط الاعتكاف فى المسجد الحرام وخطوات التسجيل

إيمان حنا

يهتم كثيرون بالاعتكاف فى المسجد الحرام، ولا يزال الحجز متاحا لخدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عبر تطبيق " نسك"، حيث أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الأسبوع الماضى، بدء فى استقبال الراغبين فى التسجيل.

وأوضحت الرئاسة أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به.

ونوضح فيما يلى شروط التقديم بخدمة الاعتكاف وخطوات الحجز الإلكترونى.

شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

للحصول على رفصة الاعتكاف هذا العام خلال رمضان 2023م، يجب أن تتوفر بك الشروط التالية:

ـ ألا يقل عمر المتقدم على الاعتكاف عن 18 عام.

ـ غير مسموح بالنوم وقت صلوات الاعتكاف.

ـ غير مسموح بالمشاجرة مع الآخرين ورفع الصوت في أماكن الاعتكاف.

ـ على المعكتف الالتزام بكافة القوانين والأحكام الموضحة بداخل المسجد.

ـ لا يجب تقديم الدروس والخطب الدينية في الاعتكاف.

ـ لا يجوز إشغال الطرقات والأماكن غير المخصصة للاعتكاف.

ـ لا يُسمح بوضع بعض الأشياء الخاصة بك في أماكن وضع المصاحف.

خطوات حجز الاعتكاف

ولحجز الاعتكاف لهذا العام لابد من إتباع الخطوات التالية الخاصة بالتسجيل، وهذا باستخدام الرابط الالكتروني التابع للمنصة:

ـ البحث عن تطبيق نسك والدخول على رابطه الالكتروني لتنزيله على الهاتف.

ـ تسجيل الدخول على التطبيق عن طريق كتابة رقم الإقامة و جواز السفر.

ـ كتابة كلمة سر خاصة بك، وكتابة كافة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية.

ـ كتابة رقم هاتفك لإرسال رسالة نصية بها كود.

ـ الضغط على إرسال بعد الانتهاء من جميع المطلوب منك.