كما شمل المنع، بحسب الصحيفة الروسية، عقد صفقات بيع قصيرة الأمد والمتاجرة بالأسهم في عقود آجلة وشراء الأوراق المالية للشركات التي تمارس أنشطة محظورة بموجب الشريعة مثل إنتاج الكحول أو تربية الخنازير أو القمار وإيداع الأموال بفائدة.

في نفس الوقت، سمح مجلس العلماء في الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بشراء أسهم في الشركات، التي تمارس نشاطا مسموحا به رغم أنها تودع الأموال أو تقوم باستقطابها بفائدة، مثل أسهم شركات البناء والسيارات والنفط والتي يمكن شراؤها مع مراعاة عدد من الشروط. ومن بين المعاملات المسموح بها المعاملات الفورية والمعاملات الطويلة الأمد على الأسهم في انتظار نمو أسعارها في المستقبل.