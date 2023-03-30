ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية "أنوتشا بوراباتشيسري" قوله:"إنه تم نشر سيارات إطفاء من أجل إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء فى المقاطعة الواقعة على بعد 114 كيلومترا شمال شرقي العاصمة" مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مروحيات من أجل تقديم المزيد من المساعدة.

وأضاف أن الحريق بدأ فى جزء مرتفع من جبل خاو تشابلو، ثم انتشر بعد ذلك واندلع في جبل خاو لايم.. فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرياح العاتية تسببت فى انتشار النيران.

وأوضح بوراباتشيسري أن رئيس الوزراء التايلاندى "برايوت تشان أوتشا" يراقب الوضع عن كثب وأمر المسئولين والجيش بالتعبئة، من أجل وقف انتشار الحريق، كما أمر بمراقبة أى شخص يقوم بإشعال النيران عن عمد لتطهير الأرض من أجل الزراعة وأغراض أخرى، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، وذلك على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى نشوبه بسبب البرق.