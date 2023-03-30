بنك إسبانيا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى البلاد يصل 14.7٪

فاطمة شوقى

أكد بنك إسبانيا في دراسة أن أوروبا شهدت ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية طوال عام 2022 ، وتستمر هذه الزيادة في 2023 ، وبلغ معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات والتبغ في إسبانيا 14.7% .

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن هذا الرقم يعتبر غير مسبوق في إسبانيا منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 1997 ، وحتى عام 2021 ، البالغة 2.4% .

يؤكد بنك إسبانيا أن هناك نوعًا من عدم التجانس بين الدول من حيث شدة انتعاش أسعار المواد الغذائية، وبالتالي ، كانت الزيادات قوية بشكل خاص في دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) ، وفي سلوفاكيا ، حيث تم تسجيل معدلات سنوية تزيد عن 20٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، وهو مستحق ، جزئيًا على الأقل، لتعرض هذه الدول بشكل أكبر لواردات الأغذية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

بينما كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية المسجلة في فرنسا (10.7٪) وإيطاليا (11.8٪) أقل من تلك التي لوحظت في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (EMU) وإسبانيا، في المقابل ، كانت النسبة أعلى في ألمانيا (16٪).

تسلط الدراسة الضوء على الزيادة في أسعار بعض الأطعمة مثل "الزيوت والمواد الدهنية " ، والتي وصلت إلى زيادة سنوية بنسبة 31.2٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، في كل من منطقة اليورو وإسبانيا ، تليها فئات من "الحليب والجبن والبيض" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 23.6٪ في منطقة اليورو و 24.9٪ في إسبانيا ، وفئة "الخبز والحبوب" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 16.9٪ في منطقة اليورو ، أي أقل بـ 2.4 % مما كانت عليه في إسبانيا.

من جانبهم ، فإن "البقوليات والخضروات" و "اللحوم" هما النوعان الرابع والخامس من المواد الغذائية مع أعلى ارتفاع في الأسعار في منطقة اليورو ، والخامس والسابع في إسبانيا معًا.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم ربط ارتفاع أسعار الحبوب ، التي تأثرت العام الماضي بالحرب في أوكرانيا ، والحليب ، بشكل أساسي ، بعوامل الإمداد ذات الطبيعة العالمية البارزة.

بالنظر إلى المستقبل ، أشار بنك إسبانيا إلى أنه نظرًا للاعتدال الذي لوحظ مؤخرًا في أسعار السلع الأساسية ، من المتوقع حدوث "تباطؤ معين" في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو وإسبانيا.

ومع ذلك ، فهو يحذر من أن هناك "قدر كبير من عدم اليقين" بشأن الآثار التي قد يكون للجفاف الذي لوحظ في أوروبا العام الماضي على الإنتاج الزراعي ، وبالتالي على أسعار المواد الغذائية لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحرب في أوكرانيا تمثل أيضًا بؤرة "عدم يقين كبير" من وجهة نظر أسعار الغذاء ، نظرًا لأهمية روسيا وأوكرانيا في أسواق الحبوب العالمية.