اليوم السابع
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"بلومبيرج": نحو نصف مقاتلات "إف-35" الأمريكية غير جاهزة لأداء مهامها

الخميس، 30 مارس 2023 08:00 ص
"بلومبيرج": نحو نصف مقاتلات "إف-35" الأمريكية غير جاهزة لأداء مهامها المقاتلة إف-16
وكالات

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كشف الفريق الطيار بالقوات الجوية الأمريكية، مايكل شميدت، أن حوالي نصف مقاتلات "إف-35" في الأسطول الأمريكي جاهزة لأداء المهام الحربية.

ونقلت "بلومبيرغ" عن إفادة كتابية له أعدها لجلسات الاستماع في اللجنة الفرعية للطيران التابعة للجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالقوات المسلحة: "أعلن مدير البرنامج الفريق طيار مايكل شميدت متوسط أن عدد المقاتلات الأمريكية الجاهزة لأداء مهامها خلال فبراير بلغ أكثر من 540 مقاتلة من طراز "إف-35"، أي ما يعادل 53.1%".

وأشار إلى أن هذا يعني أنه يمكنها أداء بعض المهام المطلوبة على الأقل، مثل التحليقات القتالية والتجريبية والتدريبية والاختبارية.

وأكد شميدت أن نسبة الطائرات القادرة على أداء جميع مهامها كانت أقل من 30٪.

ووصف الوضع الحالي بأنه غير مقبول وقال إنه يعتزم زيادة معدلات الجاهزية بما لا يقل عن 10٪ سنويا.

وأضافت الوكالة، نقلا عن تقرير أولي من مكتب التدقيق الأمريكي، أن نظام تبريد محرك مقاتلات "إف-35" "غير فعال بدرجة كافية، مما يؤدي إلى تقليل عمر المحرك".


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