اليوم السابع
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انتعاش الطلب فى دول أسيا.. أهم أسباب ارتفاع الطلب العالمى على النفط

الخميس، 30 مارس 2023 02:00 ص
انتعاش الطلب فى دول أسيا.. أهم أسباب ارتفاع الطلب العالمى على النفط النفط
كتبت - مروة الغول

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ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 بشكل ملحوظ بلغ 1.8 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 1.8 ، ليصل إلى 101.2 مليون برميل يوميا مشكلا بذلك ارتفاعاً بحوالي 900 ألف برميل يوميا أي بنسبة %0.9% على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية.
 
 وتابع التقرير،الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش الطلب في كل من دول أسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدول الآسيوية لا سيما الصين والهند، ودول أوراسيا (بما في ذلك روسيا)، ودول أفريقيا.
 
 
وذكر التقرير، أنه في حين كان لتراجع الطلب على النفط في كل من دول الأمريكيتين وأوروبا ودول أمريكا الجنوبية دوراً في الحد من ارتفاع الطلب العالمي على النفط.
 
وأشار التقرير، إلى ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 280 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى نحو 46.9 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 140 ألف برميا يوميا، أى بنسبة 0.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى.
 
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