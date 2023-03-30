وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أنه من المقرر تخصيص الخمسة مليارات يورو، بشكل أساسي، لتمويل الاستثمارات الخاصة في الطاقة -من خلال القروض ورأس المال الاستثماري- والتي ستخص مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع الوصول إلى الطاقة النظيفة مثل الحلول خارج الشبكة وشبكات الكهرباء الموزعة وأنظمة تخزين طاقة البطارية.

وقال ثيودوروس سكيلاكاكيس: "مع طلب مبلغ إضافى قدره 5 مليارات يورو من صندوق الرد السريع، فإننا نستجيب للطلب المتزايد المسجل على الاستثمارات الموفرة للطاقة".

جدير بالذكر أن خطة (رى-باور-إي.يو) هي خطة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفورى الروسى قبل عام 2030 ، فى ضوء الهجوم الروسي لأوكرانيا. وتهدف الخطة لتوفير الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة اليونانية.