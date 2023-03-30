طلب وزير المالية اليونانى المناوب ثيودوروس سكيلاكاكيس من المفوضية الأوروبية قروض إضافية من المرفق لدعم الإصلاحات والاستثمارات المحددة فى خطط التعافى والقدرة على الصمود للدول الأعضاء، بقيمة خمسة مليارات يورو، بموجب خطة (رى-باور-إى.يو).
وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أنه من المقرر تخصيص الخمسة مليارات يورو، بشكل أساسي، لتمويل الاستثمارات الخاصة في الطاقة -من خلال القروض ورأس المال الاستثماري- والتي ستخص مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع الوصول إلى الطاقة النظيفة مثل الحلول خارج الشبكة وشبكات الكهرباء الموزعة وأنظمة تخزين طاقة البطارية.
وقال ثيودوروس سكيلاكاكيس: "مع طلب مبلغ إضافى قدره 5 مليارات يورو من صندوق الرد السريع، فإننا نستجيب للطلب المتزايد المسجل على الاستثمارات الموفرة للطاقة".
جدير بالذكر أن خطة (رى-باور-إي.يو) هي خطة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفورى الروسى قبل عام 2030 ، فى ضوء الهجوم الروسي لأوكرانيا. وتهدف الخطة لتوفير الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة اليونانية.
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