اليوم.. مناقشة ميزانيات شركات القناة وشمال القاهرة والدلتا لتوزيع الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم الخميس الجمعية العامة العادية لشركات شمال القاهرة وشمال الدلتا والقناة لتوزيع الكهرباء للعام المالى الجديد لاستكمال خطة وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من مناقشة الميزانية الخاصة بشركات الإنتاج، موكدا أنه جارى استكمال مناقشة الموازنات الخاصة بباقة شركات التوزيع على مدار اليومين المقبلين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من مناقشة الميزانيات الخاصة بشركات البحيرة وجنوب الدلتا والإسكندرية وجنوب القاهرة ومصر الوسطى ومصر العليا لتوزيع الكهرباء

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كاشفا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى التزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن نجاح شركات التوزيع فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية يرجع إلى عدة اسباب، أهمها التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء وتحرير محاضر ضدهم.