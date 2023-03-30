اليوم.. "أوقاف القليوبية" تعقد ملتقى الأجيال الرمضانى فى مراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ مديرية الأوقاف بالقليوبية، تنفيذ برنامج ملتقى الأجيال الرمضانى خلال الشهر الكريم بمراكز الشباب والأندية بالمحافظة، اليوم الخميس، فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به مديرية أوقاف القليوبية من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هجرية، من خلال الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وكشفت مديرية أوقاف القليوبية، تفاصيل وموعد انطلاق ملتقى الأجيال الرمضانى بمراكز الشباب خلال رمضان بالقليوبية، حيث ينطلق الملتقى اليوم الخميس عقب صلاة التراويح فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون البدء فى أولى فعاليات القليوبية فى مركز شباب عزيز وبدوى التابع لإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل الوزارة، أن البرنامج يأتى فى ضوء اهتمام قيادتنا الحكيمة بتعزيز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، وبناء استراتيجية لجودة حياة المواطنين العلمية والعملية.

كما يهدف البرنامج الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى عدة أمور أهمها تقديم فعاليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من أجل تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية بين الأجيال المختلفة جيل الأجداد والأبناء والأحفاد وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الدينى والثقافى والاجتماعى، على اعتبار أن شهر رمضان يضع الإنسانية كلها فى حالة نفسية واحدة من التراحم والترابط.

وأوضحت، أن البرنامج يهدف كذلك إلى توجيه الوعى القومى ذى الطابع والمضمون الوطنى من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعى، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التى حدثت فى هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدى الناس إلى جميع أوجه الخير.