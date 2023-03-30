الموافقة على إنشاء وادى جامعة القاهرة للعلوم للاستفادة من مخرجات البحث العلمى

كتب محمد صبحى

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس جامعة القاهرة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، كما قدم المجلس التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعياد الأخوة الأقباط.

كما هنأ المجلس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالنجاح الكبير في العمل من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا، وعلى النجاح الكبير في الحشد الوطني في إطلاق قوافل الخير باستاد القاهرة بحضور رئيس الجمهورية.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، خلال جلسته، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي "QS"، ووجودها به كأقوى الجامعات المصرية واختراقها حاجز أفضل 50 جامعة عالمية في تخصص هندسة البترول، وإدراج 4 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة، علاوة على ادراج جامعة القاهرة في الخمسة قطاعات الرئيسة وادراجها بـ27 تخصصاً أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة لأقرب الجامعات المصرية. كما أشاد بالتقدم الكبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

واعتمد مجلس الجامعة، مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، والذي طرحه الدكتور محمد الخشت بهدف نهضة الفكر العربي المعاصر وتجديده، ومعالجة مقترحات المشروعات البحثية للقضايا القومية والتحديات التى تواجه المجتمع، وتناولها تطوير الدراسات الإسلامية والأدبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة خطط الدولة، والخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتمويل يتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء وادي جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا وفقا للخطة للاستراتيجية للجامعة (2021-2025)، وتشكيل لجنة تختص بإعداد تصور متكامل لإنشاء وادي جامعة القاهرة، ودراسة سُبل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للباحثين والخريجين والطلاب بكل من الجامعة والمجتمع المدني، واتخاذ إجراءات إنشاء شركة ناشئة بالجامعة لإدارة مخرجات البحث العلمي والتسويق له، وذلك في إطار ما يتضمنه القانون من حيث حق الجامعات في إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير مع إمكانية اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسب يحددها مجلس الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تشجيع الابتكار والاختراع، وضرورة التوسع في تحويل الوحدات الإنتاجية بالكليات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكليات والجامعة إلى شركات تابعة حتى يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى في تقديم خدماتها للمجتمع.

واعتمد مجلس جامعة القاهرة، عدة مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن، ومذكرة تفاهم المنح ثنائية الدرجة بين الجامعة وجامعة شرق لندن، ومذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "CEDAJ".

ووافق مجلس الجامعة، على طرح مسابقة أفضل كلية ومعهد صديق للبيئة، بهدف قياس مدى التزام كليات جامعة القاهرة ومعاهدها بالمعايير اللازمة، وأهمها تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة، ومدى مراعاة معايير كل من ترشيد الطاقة والمياه، والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والنقل، وإدارة الأزمات والكوارث، والاستعداد لمواجهة الأوبئة، مع اعتماد جوائز مالية كبيرة للفائزين.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إطلاق قافلة مساعدات غذائية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالأماكن الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة ومحيط الجامعة، وتتضمن توزيع مواد غذائية، وذلك في إطار الدور الريادي لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع المصري، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على دمج مركز المناطق الدولية مع مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت مسمى "مركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات".