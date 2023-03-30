وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نشرته عبر موقعها الرسمي ) أنه من خلال برنامج العمل الجديد، أطلقت المفوضية تمويلًا جديدًا لمشاريع الدفاع من أجل التطوير المشترك للقدرات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية، في إطار البرنامج المُنتظر أن يقدم سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الابتكار الدفاعى تحت مظلة مخطط الابتكار الدفاعى للاتحاد الأوروبي (EUDIS).



وأضاف البيان:" أن EDF سيساعد في تقليل تجزئة الاستثمارات في تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية، كما أنه سيعزز القدرة التنافسية الصناعية ويعزز قابلية التشغيل البينى في جميع أنحاء أوروبا. وباعتماد برنامج العمل، ستكون المفوضية قد استثمرت أكثر من 3 مليارات يورو منذ دخول لائحة EDF حيز التطبيق في مايو 2021".



وأكدت المفوضية في ختام بيانها أن دعم الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير الدفاعية الأوروبية يأتي في جوهر أولويات قدرات الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها الدول الأعضاء وتم توضيحها بمزيد من التفصيل في البوصلة الاستراتيجية.

كما سيدعم البرنامج الجديد المشاريع الرمزية في مجالات حاسمة، من بين ذلك الفضاء والمجال البحرى.