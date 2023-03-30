وأكد أخنوش على العمل على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل المطروحة "والتي تقف مانعا أمام انسيابية العلاقات التجارية والمبادلات بين القطاعين الخاصين في البلدين".

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس الحكومة المغربية مع رئيس الاتحاد الوطني أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد، الذي يحضر كضيفَ شرفٍ، فعاليات اليوم الوطني للصناعة بالمغرب.

من جانبه أطلع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، رئيس الحكومة المغربية على "أهمية تعزيز التبادلات التجارية وكذلك تبادل الزيارات بين رجال الاقتصاد في القطاع الخاص في البلدين"، داعيا إلى رفع "العراقيل التي يواجهها المستثمرون الموريتانيون بالمغرب".