المتهمان بقتل سائق توك توك يمثلان الجريمة فى فايد بالإسماعيلية

اصطحبت جهات التحقيق المتهمان بارتكاب جريمة قتل سائق توك توك في الإسماعيلية لتمثيل الجريمة تحت حراسة أمنية مشددة فى مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية بعد القبض عليهما أول أمس.

و قد اعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة، باستدراج المجني عليه محمد جمعة 30 سنة ومقيم بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بغرض توصيلهما إلي أحدي المناطق.

وقال أحد المتهمين أنه فور وصوله اعتديا عليه بالضرب، وقاما بخنقه إلي ان فاضت روحه وتخلصا منه في منطقة زراعية داخل مزرعة مانجو بالقرب من إدارة مرور فايد.

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بالإستيلاء علي التوك توك الخاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول مبلغ مالي صغير من متحصلاته عمله اليومي، وتخلصا من التوك توك ببيعه لأحد الأشخاص.

وقال المتهمان إنهما ارتكبا الجريمة بسبب احتياجهما للمال من أجل شراء المواد المخدرة، وعدم قدرتهم علي توفيره خلال الأيام الماضية، فيما أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وشيع الآلاف من أهالي قرية فنارة جثمان الشاب قتيل الإسماعيلية إلي مثواه الأخير علي مقابر الأسرة في منطقة فنارة العمدة، وسط حالة كبيرة من الحزن علي مقتله غدراً.