القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء على فتاة بسلاح أبيض فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء على فتاة وإصابتها بسلاح أبيض في وجهها بمنطقة الوراق، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة فتاة بجروح بوجهها نتيجة تعرضها لاعتداء في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطل اعتدى على المجني عليها بسلاح أبيض، بسبب خلاف متعلق بالجيرة، وأصابها بوجهها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.