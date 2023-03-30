وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن اللقاء شهد مناقشة أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة العراقية، وإسناد جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد.