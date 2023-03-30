العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف انتخابات مجالس المحافظات

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد كاظم، التباحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الصندوق في العراق، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التطرق الى ملف الاصلاح الاقتصادي والمالي، وإمكانية الاستفادة من إمكانات وخبرات صندوق النقد الدولى في دعم جهود الحكومة العراقية في هذا المجال، لاسيما في مايتعلق باعداد الموازنات المتوسطة المدى، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي.

بدوره، أبدى الشبيكات "استعداد الصندوق لتقديم الدعم الممكن للعراق في العديد المجالات، سواء المتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والمالية، أو الإحصائية".