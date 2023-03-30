وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن كوكبة من الأقمار الصناعية من طراز "بايسات-1" أُطلقت من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين قبل دخولها إلى المدار المحدد مسبقا.



وأشارت إلى أنه بشكل أساسي ستقدم تلك الكوكبة خدمات تجارية لبيانات الاستشعار عن بُعد، موضحة أن هذه المهمة تعد هي الرحلة رقم 469 لصواريخ "لونج مارش" الحاملة.