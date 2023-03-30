"الصحة" تحدد 8 إرشادات لوجبات سحور صحية.. وتنصح بتجنب تناول الشاى والقهوة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بوجبات السحور الصحية، مؤكدة أنه يجب تناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة والتى تتمثل:

- البقوليات وأشهرها الفول المدمس.

- اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان)، والبيض.

-البطاطس أو البطاط والخبز البلدى أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

- مكونات السلطــة الخضراء مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

- اشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.

- ابتعد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.