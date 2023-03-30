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"الصحة" تحدد 8 إرشادات لوجبات سحور صحية.. وتنصح بتجنب تناول الشاى والقهوة

الخميس، 30 مارس 2023 01:30 ص
"الصحة" تحدد 8 إرشادات لوجبات سحور صحية.. وتنصح بتجنب تناول الشاى والقهوة إرشادات هامة لوجبات سحور صحية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بوجبات السحور الصحية، مؤكدة أنه يجب  تناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة والتى تتمثل:

البقوليات وأشهرها الفول المدمس.

- اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان)، والبيض.

-البطاطس أو البطاط والخبز البلدى أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

- مكونات السلطــة الخضراء مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

- اشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.

- ابتعد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.

تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.


الصحة

السحور

وجبات السحور

شهر رمضان

اليوم السابع بلس



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