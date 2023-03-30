الصحة العالمية: غينيا الاستوائية تؤكد إصابة 13 شخصا بفيروس ماربورج

كتبت أمل علام

أكدت غينيا الاستوائية 13 حالة إصابة بفيروس ماربورج منذ بداية الوباء، ويعتبر فيروس ماربورج حمى نزفية فيروسية يمكن أن يصل معدل الوفيات فيها إلى 88%، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقال مسئولو الصحة فى غينيا الاستوائية إنهم أكدوا 13 حالة إصابة بفيروس ماربورج منذ بداية الوباء بعد أن حث رئيس منظمة الصحة العالمية حكومة الدولة الواقعة فى وسط أفريقيا على الإبلاغ عن حالات جديدة رسميا.

تشمل الأعراض الحمى والتعب والقىء الملطخ بالدم والإسهال، لا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاجه، كما ينتقل ماربوررج إلى الناس من خفافيش الفاكهة وهو من نفس عائلة الفيروس المسئولة عن مرض الإيبولا القاتل.

وقالت وزارة الصحة فى غينيا الاستوائية إن 9 أشخاص لقوا حتفهم، بينما تعافى مريضا واحدا منذ بداية الوباء، مضيفة أنه تم تعقب 825 مخالطا منذ ذلك الحين.

وأكدت البلاد أول انتشار للمرض على الإطلاق فى فبراير، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التى أبلغت الأسبوع الماضى عن 9 حالات مؤكدة مختبريًا.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق إن منظمة الصحة العالمية على علم بوجود حالات إضافية وقد طلبنا من الحكومة إبلاغ هذه الحالات رسميًا إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أيضًا تفشيا لفيروس ماربورج في تنزانيا، حيث تم الإبلاغ عن 8 حالات من بينها 5 وفيات في منطقة كاجيرا شمال غرب البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع السلطات المحلية ومصنعي اللقاحات لإجراء تجارب في البلدان المتضررة.