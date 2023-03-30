اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اندلع بشقة دون إصابات في أوسيم

الخميس، 30 مارس 2023 01:56 م
السيطرة على حريق اندلع بشقة دون إصابات في أوسيم حريق _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اندلع حريق بشقة في عقار بمنطقة أوسيم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة،  بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة البراجيل بأوسيم. 
 
انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة في العقار،  ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به، وتمكنوا من إخماده. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

حريق شقة

حريق شقة بأوسيم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة