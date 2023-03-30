السيطرة على حريق اندلع بشقة دون إصابات في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اندلع حريق بشقة في عقار بمنطقة أوسيم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة البراجيل بأوسيم.

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة في العقار، ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به، وتمكنوا من إخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.