"السيد صالح".. تحدى إعاقته البصرية وختم القرآن بأحكامه وفتح كُتاب لتحفيظ الأطفال

الشرقية - حمدى عبد العظيم

الشيخ السيد صالح محمود من ذوى الهمم تحدى إعاقته البصرية بعد تعرضه لحادث مأساوى نتج عنه فقدان بصره وهو فى سن الخامسة من عمره والتحق بالأزهر الشريف واجتهد حتى أصبح إمام وخطيب بأوقاف الشرقية وختم القرآن بأحكامه وفتح كتاب لتحفيظه.

يقول الشيخ السيد صالح لـ " اليوم السابع " بعد تخرجى من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر حصلت على ماجستير فى الشريعة الإسلامية بعنوان " أثار المرض النفسى بين الشريعة والقانون دراسة فقهية مقارنة ".

والآن أنا باحث ماجستير آخر عن موضوع هام جدا تحت عنوان " معالجة الفقر من خلال السنة النبوية الشريفة " وباذن الله انتهى منه واتجه إلى رسالة الدكتوراه

وأضاف: كل ما وصلت إليه بعد مثابرة وتعب بفضل والدى ووالدتى وزوجتى فهم أصحاب الفضل بعد الله حيث بدأت فى حفظ القرآن وأنا فى سن الخامسة بعدما تغيرت حياتى لانى كنت بصيرا حتى سن 5 سنوات تعرضت لحادث اليم كانت نتيجته فقدان بصرى ولكن الله عز وجل عوضنى بذلك أن سلكت طريق القرآن الكريم ليكرمنا فقد وجدت بداخلى عزيمة قوية جدا لحفظ القرآن وبالفعل بدأن حفظه سماعيا فى الكتاب وكنت اراجع على اشقائى وهم يفتحون المصحف ويصححون لى إذا أخطأت وبفضل الله كنت منطلقا فى الحفظ والتسميع ختمت القرآن وأنا فى الصف الثانى الاعدادى الازهرى وكان المعهد يبعد عن البيت 3 كيلو كنت أذهب إليه واعود مترجلا بصحبة اشقائى وزملائى.

وأضاف انتقلت بعد اتمام الحفظ إلى تعلم أحكام قراءة القرآن الكريم عن طريق المشايخ الذين علمونى طرق القراءة الصحيحة فى التجويد والأحكام القرآنية وصقلت دراستى فى الأزهر ذلك بالإضافة إلى التفسير وعلوم القرآن وقراءات والأحكام التجويدية

وعندما وجدت نفسى بفضل الله اجيد القراءة بالأحكام ومتمكن فيها اتجهت لتحفيظ القرآن الكريم.

وفتحت كتاب منذ 10 سنوات خرجت منه طلبة جامعات حفظوا معايا فى كليات القمة سواء طب وهندسة وصيدلة وأيضا عدد من تلامذتى.

شارك فى مسابقات عديدة وحصد مراكز متقدمة ومنهم من شارك فى مسابقة شيخ الأزهر وحصدوا مراكز اولى لانى اطبق معهم الأحكام التجويدية.

وعن طريقة تلقيه العلم فى رسالتى الماجستير قال: الآن أصبح لدينا علم حديث وأشياء عديدة اصل بها إلى ما اريد عن طريق الكمبيوتر والموبايل عن طريق البرامج الناطقة المساعدة مثل برامج قراءة الشاشة موجود منها على الكمبيوتر وعلى التليفون وبالتالى استطيع عمل التنسيقات المناسبة للرسالة وقراءة كتابة الرسالة وقراءة الكتب التى أستقى منها المعلومات الخاصة برسالتى.