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السعودية.. أمطار غزيرة تضرب الرياض

الخميس، 30 مارس 2023 09:55 م
السعودية.. أمطار غزيرة تضرب الرياض أمطار رعدية
كتب محمد جمال

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تعرضت العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس لأمطار فى عدة أجزاء من المدينة، حيث امتلأت على إثرها الشوارع بالمياه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويشار إلى أن  المركز الوطنى للأرصاد، قد ذكر في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على عدة مناطق.

ولفت المركز إلى أن منطقة الرياض من بين المناطق التى ستشملها تلك الأمطار والتى تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البَرَد، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية. 


أمطار رعدية

الرياض

السعودية

طقس السعودية



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