وتستنكر وزارة الخارجية المحاولات الإسرائيلية إنكار وجود حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية الثابتة في وطنه والاستهتار بجغرافية وتاريخ المنطقة،وبما يمس سيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الأمر الذى يعتبر انتهاكا لقواعد القانون والشرعية والأعراف الدولية .

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان اليوم، على موقف السودان الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة ، والتى تساهم فى نشر خطاب الكراهية والعنف وتقويض جهود الحوار والسلام .