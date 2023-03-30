وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الخميس:"من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع الراهن أدى إلى تعليق كافة أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن عناصر أخرى من أنشطة التحقق وفقا لمعاهدة "نيو ستارت".

وأضاف "أنه بالرغم من ذلك، فإن موسكو ستلتزم على أساس طوعي بالقيود الكمّية المركزية المنصوص عليها في المعاهدة، وستواصل كذلك تنفيذ اتفاق عام 1988 بشأن تبادل الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ"، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة "نيو ستارت" برفضها الإخطار بعمليات الإطلاق.