اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 10:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة ترسل موازنة 2024/2023 لمجلس النواب

الخميس، 30 مارس 2023 09:10 م
الحكومة ترسل موازنة 2024/2023 لمجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن وصول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2023 إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحا أنه موعد دستورى، حيث ينص الدستور على ضرورة إرسالها للمجلس قبل 90 يوما من نهاية العام المالي الحالي، وبالفعل أرسلت الحكومة الموازنة للمجلس اليوم.
 
 
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتم إحالة الموازنة العامة للجان المختصة مطلع الأسبوع المقبل، لبدء مناقشتها فى اللجان المختصة وفى لجنة الخطة والموازنة والتي تقوم بعدها بعرض التقرير النهائي الخاص بها على الجلسة العامة لمجلس النواب قبل 30/6/2023 ليتم إقرارها نهائيا وتصدر بقانون.
 
 
أضاف سالم، أن الدستور نص في مادته رقم 24 على أن ترسل الموازنة العامة للمجلس قبل 90 يوما من نهاية العام المالي الحالي  في 30 يونيو، ومن ثم التزمت الحكومة بالنص الدستوري، حيث قامت بإقرار الموازنة العامة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء وأرسلتها لمجلس النواب اليوم .
 
 
 
 
 

 


مجلس النواب

الخطه والموازنه

السياسه

الاخبار

موازنة 2024

موازنة الدولة

موازنة مصر

موازنة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اجتماعات مكثفة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. مناقشة مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. ونظر 20 طلب إحاطة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية وتراخيص المبانى والأحوزة العمرانية وتأهيل الطرق

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:00 ص

ساعات قليلة تفصل مجلس النواب عن وصول الموازنة العامة للدولة 2023/2024.. الحكومة تستهدف فائضا أوليا 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى.. والأجور والمرتبات 470 مليار جنيه.. والمنح والمزايا 426 مليار جنيه بزيادة 20%

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:00 م

4 قوانين للترخيص لوزير البترول و30 اقتراح برغبة أمام مجلس النواب الإثنين

الخميس، 30 مارس 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة