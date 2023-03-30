"الحج" السعودية تتيح الحجز للعمرة فى العشر الأواخر عبر تطبيقى نُسك وتوكلنا

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها، إتاحة التسجيل للعمرة في العشر الأواخر، لافتة إلى إن الحجز متاح الآن لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقَى نُسك وتوكلنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد شددت على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق «نسك» ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، أنه يمكن للمتقدم الرئيسي لأداء فريضة الحج إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة الخاصة بالباقة التي اختارها .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى مع إصدار فاتورة محدثة للمتقدم بعد تأكيده عملية الإلغاء .