اليوم السابع
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الجيش الأمريكى يعلن اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكى

الخميس، 30 مارس 2023 08:22 ص
الجيش الأمريكى يعلن اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكى تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكى، صباح اليوم الخميس، إن طائرتى هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكى تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكى مساء الأربعاء.

وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، فى بيان، نقلته "سبوتنيك" الروسية، "حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".

من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى "تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات".

وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعا، "سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين".

 


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