الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق للأحوال الشخصية بجنوب سيناء

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 2305 لسنة 2023 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم مكتب توثيق الأحوال الشخصية بجنوب سيناء.

ينشأ فرع للتوثيق باسم مكتب توثيق الأحوال الشخصية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء والكائن بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بالطريق الدائري الأوسط "ابن سينا" بحى النور بمدينة شرم الشيخ – قسم شرطة أول شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء، ويقوم بتوثيق كافة عقود الزواج والتصادق عليه واشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريين والأجانب.

ونص القرار على أن ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 24 ابريل المقبل.