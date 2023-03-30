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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق للأحوال الشخصية بجنوب سيناء

الخميس، 30 مارس 2023 11:41 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق للأحوال الشخصية بجنوب سيناء المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 2305 لسنة 2023 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم مكتب توثيق الأحوال الشخصية بجنوب سيناء.

ينشأ فرع للتوثيق باسم مكتب توثيق الأحوال الشخصية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء والكائن بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بالطريق الدائري الأوسط "ابن سينا" بحى النور بمدينة شرم الشيخ – قسم شرطة أول شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء، ويقوم بتوثيق كافة عقود الزواج والتصادق عليه واشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريين والأجانب.

ونص القرار على أن ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 24 ابريل المقبل.

 

القرار رقم 2305 لسنة 2023
القرار رقم 2305 لسنة 2023

 


مكتب توثيق

مكتب توثيق للأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية

جنوب سيناء

توثيق جنوب سيناء



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