التموين تمد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات الغذائية لصرفها لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية أول الشهر المقبل ، ضمن مقررات شهر أبريل حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن ، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25.%.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية

وتستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى كما تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمعارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا التأكد من التزام الجميع بالتخفيضات المعلنة كذلك أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لشوادر ومنافذ فروع" أهلا رمضان " أول بأول كما أكدت الوزارة على توفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية للمواطنين وان مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات يكفي لعدة أشهر إضافة إلى التعاقد المستمر على شراء السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت.