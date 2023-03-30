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"التعليم" تحدد الضوابط والأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

الخميس، 30 مارس 2023 12:16 م
"التعليم" تحدد الضوابط والأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية قبول أوراق المعلمين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بداية من الأحد 2 أبريل، تطبيقا للمادة الأولى من القرار الوزاري 41 لسنة 2020، الذى نص على أنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس، ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى، ومن تخصص إلى تخصص آخر بالتعليم الفنى، من معلم فصل إلى معلم مادة والعكس.

 

وأكدت المديريات التعليمية، ضرورة مراعاة معدلات العجز للمرحلة وللمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، على أن تتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك، كما شددت على أهمية مناسبة المؤهل العالي التربوي أو المؤهل العالي الحاصل عليه المعلم مع التخصص الذي يريد النقل له، والتأكد من تدريس كل معلم للمادة الدراسية المرتبطة بتخصصه العلمي.

 

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالى:

 

- موافقة صريحة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية على الطلب .

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي .

- صورة معتمدة من آخر تقريرين لتقييم أداء المعلم .

- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المؤهل التربوي إن وجد  .

- صورة معتمدة من أمر الندب للمرحلة أو المادة لمنتدب إليها .

 

يتم تسليم الطلبات من المعلمين إلى التوجيه الفني بالإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات من الإدارة التعليمية حتى الخميس 11 مايو المقبل ولن يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الموعد.

يتم تجميع كافة الطلبات بالتوجيه الفني العام المختص بالمديرية لكل مادة ويقوم بمراجعة البيانات مراجعه دقيقة وتجمع في كشوف نسخة ورقية ونسخة إكسل".

يقوم التوجيه العام بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بالمديرية وتشمل: الطلب والمستندات الخاصة بالمعلم مستوفي جميع الموافقات والكشوف الورقية ونسخة اكسل طبقا للنموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 18 مايو 2023.


التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي

ضوابط تغيير المسمى الوظيفي

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