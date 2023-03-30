التعليم: أسئلة امتحان نهاية العام لصفوف النقل فى منهج الترم الثانى بأكمله

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون فى منهج الترم الثاني بأكمله مع مراعاة استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من الأسئلة، موضحة أن الأجزاء التى أدى فيها الطلاب امتحان شهر فبراير ومارس لن يتم استبعادها من اختبارات نهاية العام الدراسى.

الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني سوف تنطلق 6 مايو المقبل.

واستعدت المدارس لإجراء اختبارات شهر مارس لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث أكدت المديريات التعليمية، أنه تم وضع أسئلة الامتحانات من قبل المدارس بمعرفة اللجان الفنية المتخصصة بالإدارات التعليمية، موضحة أن الأسئلة ستكون فيما درسه الطلاب خلال شهر مارس وبداية إبريل المقبل.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية حسب مواصفة الامتحان التى تم تعميمها من قبل الوزارة إلى الموجهين العموم والأوائل فى الإدارات التعليمية والمديريات، مشيرة إلى أن الاختبار يعقد في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وأشارت إلى أنه تعقد امتحانات شهر أبريل داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت أشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزء من الحصة ويعقد الامتحان في ما تم تدريسه، مشددة على أن الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحة أن هذه الأجزاء للتعليم الذاتي فقط، ويتم اجراء اختبار الجبر في حصة الجبر والهندسة في حصة الهندسة.