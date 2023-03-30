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التضامن تتعاقد على أماكن إقامة حجاج الجمعيات الأهلية بالفنادق والمخيمات

الخميس، 30 مارس 2023 10:40 ص
التضامن تتعاقد على أماكن إقامة حجاج الجمعيات الأهلية بالفنادق والمخيمات الحج - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة على أماكن إقامة حجاج الجمعيات الأهلية في الفنادق والمخيمات خلال تأدية مناسك الفريضة بالمملكة العربية السعودية، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال تأدية المناسك.

وأوضح  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في إطار تنفيذ توجيهات  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، نجح مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج في إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تم التعاقد مع الفنادق وأفضل الأوتوبيسات لنقل الحجاج، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م، ومن المقرر أن تعقد الوزارة  قرعة إلكترونية بين المتقدمين خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات هذا العام ، حيث سيتم إجراء القرعة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي"  واحتياطي بنسبة 30%"على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج  التابعة للوزارة وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

توقيع اتفاقية التعاون
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