وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في تصريح صحفي نشرته الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "نرحب بأي دولة قادرة على لعب دور بناء عندما يتعلق الأمر بالهجوم الروسي على أوكرانيا، طالما أن ذلك يحدث بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوكرانيين".

وأكد أن الشيء المهم الذي يجب تذكره، مع ذلك، هو أنه عندما يتعلق الأمر بـ "اقتراح السلام" المزعوم من الصين، فإن ذلك يعود في النهاية إلى أوكرانيا.

وأفاد بأن الاقتراح الذي سيسمح لروسيا بإعادة تجهيز قواتها أو أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى هجوم إضافي سيكون بالتأكيد محكوم عليه بالفشل من وجهة نظرنا.

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود الدولية للتحقيق في الجرائم في أوكرانيا، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة الأمم المتحدة وبعثات الخبراء.

يشار إلى أنه في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت الصين "موقفها من 12 نقطة بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية"، والتي ناقشها الرئيس الصيني شي جين بينج مع القيادة الروسية، خلال زيارته لموسكو، في الفترة من 20 إلى 23 مارس، وقوبل "موقف" الصين بتشكك كثير من الدول.