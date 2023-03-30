البيت الأبيض يدين اعتقال الصحفى الأمريكى فى روسيا بأشد العبارات

كتب محمد جمال

أدان البيت الأبيض اليوم اعتقال الصحفى الأمريكى التابع لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فى روسيا بأشد العبارات، بحسب شبكة العربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التى ترددت عن احتجاز روسيا لصحفى أمريكى كما أدانت الوزارة محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدنى.

وقررت محكمة روسية، الخميس، حبس المراسل الأمريكى فى صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش الذى أوقف واتهم بالتجسس، احتياطيا لمدة شهرين، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت المحكمة في بيان: "بقرار من محكمة ليفورتوفو فى موسكو في 30 مارس 2023 في إطار قضية غيرشكوفيتش إي، المشتبه بارتكابه جريمة (...) تم اختيار إجراء الحبس الوقائي حتى 29 مايو"، ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة.

من جانبه، أكّد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أنه من السابق لأوانه فى هذه المرحلة التحدث عن عملية تبادل أسرى، وذلك بعد توقيف مراسل فى صحيفة "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس فى روسيا.

ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله: "لن أثير هذه المسألة الآن، لأنه كما تعلمون، حصلت عمليات تبادل فى الماضى لأشخاص كانوا يمضون أصلا عقوبات، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بتهم خطيرة جدا".

والخميس، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، الذى أوقفته روسيا بتهمة "التجسس" ضبط "بالجرم المشهود".