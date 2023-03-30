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البيت الأبيض: ندعم حق التظاهر سلميا فى فرنسا كما فى أى مكان آخر

الخميس، 30 مارس 2023 10:32 م
البيت الأبيض: ندعم حق التظاهر سلميا فى فرنسا كما فى أى مكان آخر احتجاجات فرنسا
كتب محمد جمال

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أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، ردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الفرنسية بالتعامل بعنف مع التظاهرات، بأن الإدارة الأمريكية "تدعم حق التظاهر سلميا فى البلد الأوروبى كما فى أى مكان آخر"، بحسب سكاى نيوز.
 
وحين سئل عن الانتقادات التى وجهتها بعض المنظمات والهيئات مثل مجلس أوروبا حول تعرض بعض المتظاهرين لمعاملة عنيفة، قال "كل هذا بدأ يعرف الآن فقط".
 
وصرحت مفوضة حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، مؤخرا أن "أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعالا أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة، وهذه الأعمال لا تكفى كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع".
 
كما وقعت مواجهات عنيفة بين ناشطين وقوات الأمن فى نهاية الأسبوع الماضى خلال تظاهرة ضد مشروع أحواض لمياه الرى فى غرب فرنسا.
 
واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، أن "آلاف الأشخاص جاؤوا ببساطة لخوض معارك، "هذا غير مقبول"، معتبرا أن "شكلا من الاعتياد على العنف يظهر على البعض ويجب مكافحة ذلك بحزم".
 
ونددت رابطة حقوق الإنسان بما اعتبره "استخداما غير متناسب وخطرا للقوة" في وقت أعلن منظمو التظاهرة في غرب فرنسا عن مئتي جريح بينهم شخص فقد عينا واثنان فى غيبوبة.

 


فرنسا

البيت الأبيض

أمريكا

باريس

الشرطة الفرنسية



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