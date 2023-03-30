اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: حجب موسكو البيانات النووية يعد انتهاكًا صارخًا لمعاهدة "نيو ستارت"

الخميس، 30 مارس 2023 01:00 ص
البيت الأبيض: حجب موسكو البيانات النووية يعد انتهاكًا صارخًا لمعاهدة "نيو ستارت" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد البيت الأبيض بشدة القرارات والتصريحات الروسية الرافضة للامتثال لمعاهدة "نيو ستارت" النووية، معتبرًا في الوقت نفسه هذه القرارات بأنها "باطلة قانونًا".

وقال مسؤول في البيت الأبيض ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأربعاء ـ إن القرار الروسي الأخير الخاص بحجب كافة البيانات بشأن أنشطتها النووية، بما يشمل الإطلاقات التجريبية، وذلك بعد انسحابها من معاهدة "نيو ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي يعد انتهاكًا صارخًا آخر لهذه المعاهدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد قال في وقت سابق إن موسكو توقفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، مضيفًا: "كل الإشعارات.. كل أشكال الإخطار.. كل عمليات تبادل البيانات.. كل أنشطة التفتيش.. كل أشكال العمل بموجب الاتفاقية بصفة عامة معلقة، لن يجرى تنفيذها".

وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو أوقفت تبادل المعلومات مع واشنطن بعد تعليقها مشاركتها في آخر اتفاقية خاصة بالأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي نشر فيه الجيش الروسي راجمات صواريخ متحركة في سيبيريا في استعراض للقدرات النووية الهائلة للبلاد أثناء القتال في أوكرانيا.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا أن روسيا لن تسمح بعمليات تفتيش أمريكية لمواقعها النووية بموجب الاتفاقية، في وقت تضع فيه واشنطن وحلفاؤها في الناتو علانية هزيمة روسيا في أوكرانيا كهدف لهم.

وتضع معاهدة "نيو ستارت"، التي تم توقيعها عام 2010 وينتهي العمل بها في 2026، حدًاً أقصى لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للدولتين نشرها، اللتين يعدان من أكبر قوتين نوويتين في العالم. 


بوتين

فلاديمير بوتين

نيوستارت

البيت الابيض

اسلحه نوويه

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

موسكو

كييف



الموضوعات المتعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: بوتين وضع شرطين لعودة العمل باتفاقية "نيوستارت"

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:33 م

بوتين يصعّد المواجهة مع أمريكا ويعلن تعليق مشاركة روسيا فى اتفاقية نيوستارت للحد من الأسلحة النووية.. نيويورك تايمز: قرار يعكس قطيعة أكبر مع الغرب.. وبلينكن يعلق: خطوة غير مسئولة.. والمعاهدة تظل قائمة حتى 2026

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:30 م

أنتونى بليكن: تعليق روسيا مشاركتها فى "نيوستارت" مؤسف وغير مسئول

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:44 م

نيويورك تايمز: بوتين يعلن قطيعة أكبر مع الغرب بتعليق المشاركة فى "نيوستارت"

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة