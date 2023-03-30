البنتاجون: مقتل 8 مسلحين وإصابة 6 جنود أمريكيين فى الضربات الجوية بسوريا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساء اليوم الخميس مقتل 8 مسلحين من جماعات مدعومة من إيران جراء الضربات الجوية الأمريكية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن 6 جنود أمريكيين أصيبوا في الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران في سوريا خلال الأسبوع الماضي.

والأحد الماضي، وجّه الرئيس الأمريكى جو بايدن، رسالة أبلغ الكونجرس فيها عن تفاصيل الضربة الجوية لمواقع مرتبطة بإيران في سوريا بعد اعتداء المسيرة الأخير.

وقال بايدن إن "قواتنا شنت هجومها ردا على الهجمات الماضية والتهديدات بشن هجمات بالمستقبل".

وأضاف: "الضربات الأمريكية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري للقيادة وتخزين الذخائر"، مشددا على أن "هجماتنا حرصت على عدم وقوع إصابات بين المدنيين".

وتابع: "ضرباتنا جاءت لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة".

واختتم بالقول: "سيتم توفير معلومات إضافية فى ملحق سرى للكونجرس".