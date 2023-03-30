اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 08:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البنتاجون: مقتل 8 مسلحين وإصابة 6 جنود أمريكيين فى الضربات الجوية بسوريا

الخميس، 30 مارس 2023 08:42 م
البنتاجون: مقتل 8 مسلحين وإصابة 6 جنود أمريكيين فى الضربات الجوية بسوريا لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساء اليوم الخميس مقتل 8 مسلحين من جماعات مدعومة من إيران جراء الضربات الجوية الأمريكية في سوريا.
 
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن 6 جنود أمريكيين أصيبوا في الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران في سوريا خلال الأسبوع الماضي.
 
والأحد الماضي، وجّه الرئيس الأمريكى جو بايدن، رسالة أبلغ الكونجرس فيها عن تفاصيل الضربة الجوية لمواقع مرتبطة بإيران في سوريا بعد اعتداء المسيرة الأخير.
 
وقال بايدن إن "قواتنا شنت هجومها ردا على الهجمات الماضية والتهديدات بشن هجمات بالمستقبل".
 
وأضاف: "الضربات الأمريكية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري للقيادة وتخزين الذخائر"، مشددا على أن "هجماتنا حرصت على عدم وقوع إصابات بين المدنيين".
 
وتابع: "ضرباتنا جاءت لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة".
 
واختتم بالقول: "سيتم توفير معلومات إضافية فى ملحق سرى للكونجرس".
 

لويد أوستن

أمريكا

سوريا

الولايات المتحدة

دمشق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة